Esposa de William Bonner se solidariza com Fátima Bernardes

A fisioterapeuta Natasha Dantas, a atual esposa de William Bonner, prestou solidariedade a Fátima Bernardes, que está com câncer. "Deus é contigo! Maior força não há! Sua família, amigos e todos que te amam também!", disse

247 - A fisioterapeuta Natasha Dantas, a atual esposa do jornalista William Bonner, prestou solidariedade a Fátima Bernardes, que anunciou nesta quarta-feira (2) estar com câncer no útero em estágio inicial.

"Deus é contigo! Maior força não há! Sua família, amigos e todos que te amam também! Essa vitória já é sua", disse Natasha, casada há dois anos com o apresentador do Jornal Nacional, de acordo com relato da Tupi FM.

William Bonner ficou casado por 26 anos com Fátima Bernardes. Eles se separaram em 2016.

