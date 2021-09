Estadão, o jornal "da escolha muito difícil", diz que Bolsonaro desonra e humilha o Brasil

Apoie o 247

Clube de Economia

247 – O jornal Estado de S. Paulo, que jamais conseguirá apagar o editorial "Uma escolha muito difícil", de 2018, em que alegava ser difícil optar entre o intelectual Fernando Haddad e o desclassificado Jair Bolsonaro, hoje afirma, também em seu editorial , que o atual governante do Brasil humilha e desonra o País. "Em discurso na ONU, Bolsonaro, como se estivesse falando a seus fanáticos apoiadores, esbanjou ignorância, má-fé e oportunismo, expondo o Brasil a um vexame mundial. Ou seja, foi o mesmo de sempre. Seu pronunciamento foi uma profusão de meias-verdades e mentiras completas, insistindo no negacionismo e na pregação para sua base eleitoral. Bolsonaro ignora a diferença entre discursar na Assembleia-Geral da ONU e falar no cercadinho do Palácio da Alvorada", aponta o texto.

"Ao desprezar os fatos e a civilidade, Jair Bolsonaro humilha e desonra o País internacionalmente. Os gestos obscenos do ministro da Saúde contra manifestantes em Nova York não foram um deslize num momento de destempero. Trata-se da expressão mais pura do bolsonarismo. Nada é por acaso, como mostrou o discurso do presidente ontem. Nem mil Declarações à Nação mudarão o fato de que Bolsonaro é e sempre será Bolsonaro", finaliza o editorialista.

Bom, poderia ser diferente, como todos sabem.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE