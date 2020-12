Estadão, o jornal da "escolha muito difícil" em 2018, diz que Bolsonaro governa apenas para os seus filhos

247 – O jornal Estado de S. Paulo, que em 2018 disse ser muito difícil escolher entre o professor universitário Fernando Haddad e Jair Bolsonaro, envolvido com milícias e rachadinhas, descobriu, neste sábado, que ele administra apenas os interesses pessoais da sua família."Seria inapropriado dizer que Jair Bolsonaro confunde os papéis de pai e de presidente da República. A bem da verdade, ele nem sequer esconde que não dissocia uma coisa da outra ao se envolver pessoalmente na mobilização de estruturas de Estado e de governo para agirem no melhor interesse dos filhos. O patrimonialismo é praticado à luz do dia, sem uma nesga de republicanismo, um simulacro de impessoalidade que seja. Se nada for feito contra esse despautério, à Nação restará se contentar com o fato de Jair Bolsonaro ter apenas quatro filhos adultos a demandar seus cuidados, ou talvez mais uma estatal tivesse de ser criada só para dar conta das demandas de seus rebentos", aponta editorial deste sábado.

"Ao não condenar a prática, como se fosse algo normal, o presidente Bolsonaro mostra que trata a Presidência como se fosse uma administradora dos assuntos de interesse de sua família", diz ainda o editorialista.

