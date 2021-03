Estadão trapaceia, chora e diz que Lula é "ficha suja moral”

247 – "A defesa do ex-presidente Lula da Silva tanto fez que conseguiu: depois de anos a invocar questões processuais para questionar as condenações de seu cliente por corrupção, finalmente foi premiada com uma decisão judicial que, na prática, livra o demiurgo de Garanhuns de prestar contas à Justiça e, ademais, lhe restitui os direitos políticos", lamenta o jornal Estado de S. Paulo, em editorial canalha, que desrespeita o ex-presidente que governou o Brasil e deixou o cargo com 87% de aprovação popular.

"Que, em meio a essa barafunda, o eleitor não perca de vista: Lula, que sempre contou com chicanas e prescrições para voltar a concorrer à Presidência, pode ser agora formalmente ficha-limpa, mas continua moralmente ficha-suja", lamenta o editorialista, que teima em reconhecer o óbvio. Se o ex-juiz Sérgio Moro era incompetente e suspeito, Lula é inocente.

