Estado de conservação do Palácio da Alvorada choca e gera memes; veja

247 - O estado de conservação do Palácio da Alvorada após quatro anos sob a administração de Jair e Michelle Bolsonaro chocou os internautas. Em entrevista à GloboNews, a primeira-dama, Janja, mostrou uma infiltração no teto, piso mal cuidado e até um vidro quebrado.

"É muito importante que o povo brasileiro saiba qual é o estado de conservação do Palácio da Alvorada. Afinal, é ele o dono do prédio, dos móveis, das obras de arte. Minha responsabilidade e a do meu marido é cuidarmos muito bem do que é de todos vocês. É isso que vamos fazer", publicou Janja em meio à repercussão da entrevista.

As imagens, além de revolta, geraram diversos memes. Veja:





