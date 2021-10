Estado de S. Paulo volta a mentir ao comparar Lula a Bolsonaro

Apoie o 247

247 – "O voluntarismo de Bolsonaro e Guedes – segue-se a lei fiscal só quando interessa – é o mesmo de Lula, Dilma e Mantega. Com essa turma, a crise econômica nunca é acidental", escreve o jornal Estado de S. Paulo, em editorial nesta sexta-feira, numa evidente mentira, uma vez que os governos progressistas reduziram o endividamento público no Brasil, graças aos anos de crescimento econômico aumento da arrecadação fiscal, como demonstram as estatísticas oficiais.

Com este editorial, o jornal ligado ao capital financeiro prepara terreno para a tese da "escolha muito difícil" novamente, assim como fez em 2018, validando a ascensão de um governo fascista no Brasil e que, agora, rompe com a ortodoxia neoliberal.

