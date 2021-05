Evento debate a relação entre a mídia e o Judiciário no Brasil

Conjur - A TV ConJur e a Associação Paulista de Magistrados (Apamagis) levam ao ar nesta segunda-feira (3/5), a partir das 10h30, uma discussão sobre a Justiça e a Mídia no Brasil. O programa celebra o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa e será conduzido pela presidente da Apamagis, Vanessa Mateus. Participam também o diretor jurídico da associação, juiz Bruno Miano; e o jornalista Márcio Chaer, do Conjur.

No evento, será lançado o Guia Básico Judiciário e Mídia para jornalistas, produzido pelo departamento de comunicação da Apamagis. O arquivo digital, para download, estará disponível no site da entidade.

Os expositores analisarão a questão da imparcialidade, na Justiça e na imprensa; o tratamento que jornalistas dispensam ao Judiciário; o impacto do noticiário na evasão da carreira; a produção de notícias sobre a justiça, a partir do viés do clamor público; as diferenças de abordagens entre a mídia do interior e da capital; e a perda de legitimidade do jornalismo frente ao fenômeno da produção de fake news em escala industrial.

Vanessa Mateus é juíza de Direito desde 2000. É titular da 8ª Vara Cível do Fórum João Mendes e mestranda no curso de Direito, Justiça e Impacto na Economia, do Centro de Estudos de Direito Econômico e Social (Cedes). Foi responsável pela instalação do 1º Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, em São Paulo. É a primeira mulher eleita presidente em 68 anos de história da Apamagis.

Bruno Miano é juiz há 18 anos. Já atuou em Americana, Panorama, Dracena e atualmente é juiz titular da Fazenda Pública em Mogi das Cruzes onde cuida também do Anexo Fiscal e do Juizado Especial — que somam mais de 100 mil feitos em andamento. Sua atividade é intensa na Comarca, no Colégio Recursal, na Apamagis e na AMB.

O programa será transmitido, simultaneamente, no YouTube pelos canais da ConJur, da Apamagis, pelo Facebook, Instagram e Twitter.

