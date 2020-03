Ex-diretor da Band faz agressões racistas à jornalista Maju Coutinho: 'Só está lá por causa da cor'

O empresário e ex-diretor da Band Rodrigo Branco disparou falas racistas em relação à Thelminha, do 'BBB', e também à jornalista e apresentadora do 'Jornal Hoje', Maju Coutinho edit

247 - Rodrigo Branco ex-diretor da Band e empresário, disparou falas racistas em relação à Thelminha, do 'BBB', e também à jornalista e apresentadora do 'Jornal Hoje', Maju Coutinho. As informações são da colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia.

Rodrigo diz torcer por Rafa Kalimann (até aí, ok) e emenda: "torcer pela Thelma nem pensar! Torcer pela Thelma é racismo", afirma, soltando uma grande risada enquanto a DJ se mostra espantada com a frase. Ela, então, diz: "você vai ser crucificado". O guia parece não se assustar e rebate: "não vou nada, todo mundo está votando nela porque ela é negra, coitada. Ela semana passada ganhou uma provinha e humilhou todo mundo".

Não satisfeito, Rodrigo usa Maju Coutinho para comprovar sua fala racista. "Quer outro exemplo? É a mesma coisa que eu falo da Maju Coutinho: ela é péssima, ela é horrível, ela fala tudo errado, ela só está lá (no 'Jornal Hoje') por causa da cor. A carreira dela foi ser xingada "todos por Maju", não sei o que por Maju... Ela não tem uma carreira, ela nunca foi repórter de campo, ela fala tudo errado e eu como diretor de TV maravilhoso, vou te falar, ela lê o TP (teleprompter) errado".

