Ex-galã da Globo diz ser médium e faz revelações sobre Paulo Gustavo, Hitler e Lady Di

Ator entrou em contato com família de Paulo Gustavo para apresentar as informações

247 - Ricardo Tozzi, ator que trabalhou em novelas da Globo como Cheias de Charme (2012) e Orgulho e Paixão (2018), disse ter o dom da mediunidade. Em áudios divulgados nesta quinta-feira (23), o ex-galã, que atualmente está com 46 anos, afirmou ter enviado recados para família de Paulo Gustavo (1978-2021), além de fazer revelações sobre Lady Di (1961-1997) e Adolf Hitler (1889-1945). A reportagem é do portal Notícias

As conversas foram reveladas pela colunista Fábia Oliveira, do site Em Off. Tozzi contou ter feito contato com os familiares de Paulo Gustavo enquanto ele ainda estava em coma na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) com Covid-19.

"Não posso falar, imagina se isso cai na boca do povo. Se eu tiver que um dia mostrar esse lado, eu vou ter que, em detrimento disso, cancelar o outro [de ator], porque não dá. Eu passei um sufoco aqui, mandei uma carta para a mãe do Paulo Gustavo. Mandei porque achei a bisavó dele, achei a família dele inteira no céu. Fiz um reboliço aqui, eu e meu guru", contou o artista a um amigo, por telefone.

Em outro trecho, o ator deu mais detalhes sobre a decisão de procurar Déa Lucia, mãe do humorista, para fazer suas revelações mediúnicas:

“Mandei uma carta enorme com um monte de informação sobre o que estava acontecendo, quem estava ajudando ele, a avó, bisavó, nome, telefone... Para convencer as pessoas que são incrédulas, manda até o número do telefone que tinha. É uma loucura”, disse.

Em outros áudios, Tozzi também deu informações sobre a morte da princesa Diana, que, segundo ele, foram obtidas por seu guia. Lady Di morreu em um acidente de carro, em Paris. "Eu fico mandando mensagem para ela porque adoro ela. Eu sei toda história, quem matou, como matou, onde ela está no céu, o que ela acha de tudo", afirmou ele.

O ator ainda fez revelações sobre o nazista Adolf Hitler, que morreu confinado no bunker da Chancelaria de Berlim: "Eu sei onde está o Hitler. Ele está na Argentina, cuidando de crianças. Se o Hitler está se redimindo hoje, tentando aprender e evoluir e ele é um ícone do Satanás, isso quebra um monte de paradigma".

Procurado por Fábia Oliveira, Tozzi disse que os áudios estão relacionados a uma conversa sobre um personagem que envolvia um exercício de improvisação.

