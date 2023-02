Ex-global é preso após denúncia de garota de programa

O ator foi preso no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio edit

247 - O ator Alexandre Slaviero foi preso por porte ilegal de arma de fogo no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. Ao abrir a porta para os policiais que atendiam à denúncia, Slaviero apresentou a arma, que não estava registrada em nome do autor.

De acordo com reportagem do portal NaTelinha, posteriormente, ele foi conduzido à 42ª Delegacia de Polícia, localizada no mesmo bairro de flagrante. Segundo as autoridades, o famoso pagou fiança e responderá pelo crime em liberdade. Já pela denúncia de ameaça que teria sido feita pela garota contra Alexandre Slaviero , a polícia decidiu não prosseguir porque as versões do agressor e da vítima apresentavam contradições.





Alexandre Slaviero teve seu primeiro papel fixo na TV como Kiko, em quatro temporadas de Malhação (2003-2006), na Globo , onde ficou conhecido nacionalmente. O canal carioca, ou o ator, também está no elenco de Duas Caras (2007), Caras e Bocas (2009) e Tititi (2010).

