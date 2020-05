Ex-Globo e Narizinho, do Sítio do Picapau Amarelo, precisa do auxílio emergencial e reclama de “análise eterna”

Atualmente, Raquel de Queiroz está com 24 anos e é professora de balé, no Rio de Janeiro. Não está conseguindo trabalhar por conta da pandemia do coronavírus edit

47 - A atriz Raquel de Queiroz, que interpretou Narizinho no Sítio de Picapau Amarelo - exibido pela última vez na Globo em 2007 - está precisando do auxílio emergencial do governo. Atualmente, ela está com 24 anos e é professora de balé, no Rio de Janeiro. Não está conseguindo trabalhar por conta da pandemia do coronavírus.

“Fico organizando, montando planilha de aula, essas coisas. A gente está sempre mandando vídeos para [as redes sociais] da escola. Mas não estou trabalhando nem recebendo. Estou contando com o auxílio, que não saiu até agora. Em análise eterna”, disse a professora à Notícias de TV.

