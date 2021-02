Ex-ombudsman da Folha, Mario Vitor Santos critica acovardamento do jornal diante de Bolsonaro

Para Mario Vitor Santos ex-ombudsman do jornal Folha de S.Paulo, há um “acovardamento político” na linha editorial diante das atrocidades cometidas pelo governo Bolsonaro edit

247 - O jornalista Mario Vitor Santos, ex-ombudsman do jornal Folha de S.Paulo, em matéria intitulada “Ex-ombudsmans dizem o que veem de ruim na Folha e e o que pode ser feito para melhorar”, criticou o posicionamento do jornal em relação ao governo Bolsonaro, no momento que o grupo completa 100 anos de vida. Segundo ele, há um “acovardamento político”.

“Por que até hoje a Folha não pediu abertamente, em editorial, com o destaque e a clareza que a questão exige, o impeachment do presidente da República, a despeito de ele ter cometido tantos crimes de responsabilidade à vista de todos?", questionou o jornalista.

Mario Vitor diz que a Folha critica o governo no varejo, mas o apoia na "estratégia econômica ultraneoliberal" de Paulo Guedes, ”ofende" colunistas que representem "ameaças políticas", como o ex-ministro Fernando Haddad (PT), e, por fim, deveria fazer autocrítica pela cobertura da Operação Lava Jato, o que, afirma, levou ao “golpe judicial-parlamentar contra Dilma Rousseff, a prisão e proibição da candidatura Lula e, afinal, a eleição do próprio Bolsonaro”.

