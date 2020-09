Extradição de Assange começa a ser decidida na segunda-feira

247 - "Acaba de estrear em diferentes plataformas o documentário 'The War on Journalism', a guerra contra o jornalismo, sobre Julian Assange, do WikiLeaks, cuja extradição aos EUA começa a ser decidida nesta segunda (7) em Londres", informa o colunista da Folha de S.Paulo, Nelson de Sá.

O filme visa mobilizar apoio ao jornalista e retrata a década de seu confinamento em prisões e na embaixada do Equador.

Nelson de Sá destaca que o documentário rememora as cenas que Assange revelou em 2010. O histórico vídeo do helicóptero americano em Bagdá, gravando a própria operação que matou 11 pessoas, inclusive dois jornalistas da Reuters. Outra, cena denuncia a tortura de uma criança.

"O trabalho que [Assange] realizou em 2010 e que pode terminar condenado como espionagem foi jornalístico", escreve Nelson de Sá.

O colunista da Folha ressalta que é pelas cenas que Assange expôs ao mundo e pelos documentos militares e diplomáticos que o WikiLeaks publicou que os EUA o querem, para que seja julgado com base na Lei de Espionagem de 1917.

A eventual extradição de Assange poderia estabelecer precedente para perseguição não somente nos EUA, mas global, Brasil inclusive. O alarme disparou em várias partes, nas últimas semanas, embora não nos veículos maiores.

