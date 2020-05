Fabio Wajngarten sugere intervenção no Banco do Brasil para anunciar em site de fake news

Chefe da Secom do Palácio do Planalto quer que o Banco do BRasil reveja sua decisão de suspender anúncio em site condenado por propagar desinformação edit

247 - O secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Wajngarten, sinalizou nesta quarta-feira, 20, uma intervenção no Banco do Brasil para que a instituição reveja a decisão de suspender anúcios em um site condenado na Justiça pela difusão de fake news, o Jornal da Cidade Online.

"Estamos cientes da importância do jornalismo independente (referindo-se ao site condenado na Justiça). Nem toda a comunicação do que é público depende de nós, mas já estamos contornando a situação. Agradecemos pelo retorno e pode contar com o governo na defesa da liberdade de expressão. Os jornais independentes são muito importantes e devem ser valorizados no exercício da liberdade de expressão", disse Wajngarten pelo Twitter.

Segundo o jornalista Guilherme Amazo, da Época, o Jornal da Cidade Online foi condenado na Justiça a pagar R$ 150 mil de indenização a Felipe Santa Cruz por publicar fake news com o objetivo de atingir a reputação do presidente da OAB.

O financiamento do BB ao site de fake news foi apontado pela versão brasileira do Sleeping Giants, movimento criado nos Estados Unidos para minar a sustentação econômica de sites e canais ligados à extrema direita.

Agradecemos o envio da informação, comunicamos que os anúncios de comunicação automática foram retirados e o referido site bloqueado.

Repudiamos qualquer disseminação de FakeNews. — Banco do Brasil (@BancodoBrasil) May 20, 2020

