Facebook e Instagram solicitam permissão para coletar dados de usuários para 'continuar grátis'

Sputnik – Facebook e Instagram começaram a enviar uma notificação aos usuários de dispositivos da Apple que atualizaram o sistema iOS para a versão 14.5.

A nova política de privacidade exige uma permissão explícita para coletar dados pessoais dos usuários.

O Facebook adicionou um aviso em seu aplicativo para iOS informando os usuários que a informação coletada de outros aplicativos e sites pode "ajudar a manter o Facebook gratuito".

Uma mensagem semelhante foi vista no aplicativo do Instagram para iOS, que também pertence ao Facebook.

Apenas os proprietários de Iphones que atualizaram seus celulares para iOS 14.5 receberam as notificações, estipulando que todo aplicativo que queira acessar à atividade dos usuários deve solicitar permissão para coletar dados.

​Já começou. O Facebook e Instagram exploram táticas adicionais assustadoras para combater as mudanças de privacidade do iOS 14 da Apple. "Ajude a manter o Facebook gratuito".

A atualização do sistema operacional da Apple com uma nova política de privacidade foi lançada no final de abril. As mudanças seguem permitindo que os aplicativos coletem dados pessoais de outros aplicativos para fins promocionais sem a permissão do usuário.

No entanto, neste caso, não foi compartilhado com terceiros. Para rastrear a atividade do usuário e compartilhar com seus parceiros, os desenvolvedores devem obter uma permissão explícita do proprietário do dispositivo.

De acordo com o vice-presidente do Facebook para anúncios e produtos empresariais, Dan Levy, citado por The Verge, o Facebook trata os avisos como "telas educativas", e fornece "mais detalhes sobre como o aplicativo usa os dados para anúncios personalizados".

"Esta versão do iOS nos obriga a pedir permissão para rastrear alguns dados destes dispositivos para melhorar seus anúncios. Saber como limitamos o uso desta informação se você não ativar esta configuração do dispositivo [...] Usamos informações sobre sua atividade recebida de outros aplicativos e sites para mostrar anúncios personalizados, ajudar a manter o Facebook grátis [e] apoiar as empresas que dependem dos anúncios para chegar aos seus clientes", afirmou.

O Facebook criticou as atualizações de privacidade da Apple para iOS 14, argumentando que as mudanças de privacidade prejudicam as pequenas empresas que dependem da rede de publicidade do Facebook para chegar aos clientes.

Contudo, esta prática parece ir contra o slogan do Facebook, que indicava que a empresa era "grátis e sempre seria", observa o The Verge.









