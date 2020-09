Fátima Bernardes sofre ataque de bolsonaristas nas redes sociais após tuíte Túlio Gadêlha

247 - A jornalista Fátima Bernardes sofreu ataques de bolsonaristas nas redes sociais após o seu namorado, deputado federal Túlio Gadêlha (PDT-PE), fazer uma postagem no Twitter sobre o BTG Pactual. "Bolsonaro, por que o banco BTG, fundado pelo Paulo Guedes, pagou R$ 370 milhões por uma carteira de crédito do BB que vale R$ 3 bilhões?", escreveu o parlamentar.

As transações do banco ganharam mais visibilidade e críticas nos últimos dias, após o Judiciário do Rio determinar ao Jornal GGN, de Luís Nassif, a retirada de reportagens sobre a compra de carteiras de crédito de R$ 2,9 bilhões do Banco do Brasil. Foi a primeira cessão de carteira do Banco do Brasil a uma entidade financeira que não integra o conglomerado.

Também chamou a atenção a falta de transparência sobre os possíveis lucros, ou como o BTG teria a capacidade de recuperar as perdas desse suposto crédito podre.

Tu não consegue tomar conta da Fátima Bernardes, vai querer se meter com economia agora? — Alexandre (@sousa__asa) September 1, 2020

Pqp o Fátima Bernardes olha seu namorado passando vergonha no twitter aqui de novo.... tira o celular dele e 1 semana de castigo pelo menos — BolsoParmera1914🇧🇷🇮🇹🇺🇸 (@BPorco1914) September 1, 2020

2020 tá tão ruim que eu o chamo de Encontro com Fátima Bernardes.

Por exemplo: hoje é 1º de setembro de Encontro com Fátima Bernardes.#Encontro #GloboLixo #QuemLacraNaoLucra — Joseilton Júnior (@JoseiltonJr_) September 1, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.