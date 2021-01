Fausto Silva vai deixar TV Globo após 32 anos na emissora

Entre Fausto Silva e a TV Globo já existe a decisão: ele vai continuar comandando o “Domingão” até o final deste ano e, no encerramento do seu atual contrato, deixar a emissora edit

247 - O apresentador Fausto Silva vai continuar comandando o “Domingão do Faustão" até o final deste ano e, no encerramento do seu atual contrato, deixar a Rede Globo, informa o colunista Flávio Ricco, em sua coluna no portal R7.

A Globo já tem decidido que, a partir de 2022, a programação dos seus domingos será inteiramente diferente. O “Domingão”, dependendo dos estudos que ainda serão realizados, poderá continuar ou não.

Ao mesmo tempo, Ricardo Waddington, hoje diretor de Entretenimento, ofereceu ao Fausto um programa nas noites de quinta-feira, a partir de uma nova ideia que, juntos, pudessem desenvolver, considerando público, dia e horário diferentes, proposta que ele prefere não aceitar.

