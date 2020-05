Felipe Neto chama impeachment de Dilma de golpe e diz que meritocracia é 'ilusão liberal'

"Não tenho dúvidas de que no momento do impeachment, que podemos chamar de golpe, a minha colaboração embora fosse nada se comparável com a força que tenho hoje nas redes sociais, sem dúvida ela existiu e foi usada de maneira errada", afirmou o youtuber no Roda Viva edit

247 - O youtuber e empresário Felipe Neto participa na noite desta segunda-feira, 18, do programa Roda Viva, da TV Cultura.

Logo no início do programa, Felipe Neto fez uma autocrítica e chamou o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff de golpe. "Em primeiro lugar, a mea culpa eu faço sem problema algum. Quem acompanha minha história sabe muito bem que um defeito que não tenho é de teimosia e não pedir desculpas. Errei muito no passado e aprendi com esses erros. E não afirmo aqui, que hoje seja um adorador ou participante de um projeto petista, mas não tenho dúvidas de que no momento do impeachment, que podemos chamar de golpe, a minha colaboração embora fosse nada se comparável com a força que tenho hoje nas redes sociais, sem dúvida ela existiu e foi usada de maneira errada", disse ele.

Felipe Neto também criticou o governo de Jair Bolsonaro, dizendo esperar que a Polícia Federal e a CPMI das Fake News cheguem ao clã Bolsonaro.

O youtuber também classificou o conceito de meritocracia como "ilusão". "A meritocracia é uma grande invenção liberal criada por pessoas que querem vender sonhos", afirmou.

Assista:

