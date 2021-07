Felipe Neto manda brigadeiro para a PQP e o chama de babaca

247 - O youtuber Felipe Neto criticou o tenente-brigadeiro Carlos de Almeida Baptista Junior, que reiterou ameaças à CPI da Covid, após o senador Omar Aziz (PSD-AM), fazer críticas sobre o envolvimento de militares em denúncias de irregularidades feita à Comissão Parlamentar de Inquérito acerca da gestão da pandemia do coronavírus.

"Prezado brigadeiro Carlos Almeida Baptista Junior. Vai ameaçar a puta que pariu, babaca. Pare de envergonhar as forças armadas, tome vergonha nessa tua cara e lembre-se que vc trabalha pra gente, não o contrário", disse o influenciador no Twitter.

O brigadeiro havia dito que as Forças Armadas não irão enviar "50 notas para ele (Omar Aziz). É apenas essa".

O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), afirmou que há "membros do lado podre das Forças Armadas envolvidos com falcatrua dentro do governo". De acordo com o parlamentar, os "bons" das Forças Armadas devem estar "muito envergonhados", afirmou Aziz na sessão da quarta-feira (7).

A declaração foi dada durante o depoimento do ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde Roberto Ferreira Dias, que teve o nome citado em denúncias de irregularidades na compra de vacinas contra Covid-19.

Após as declarações do senador, as Forças Armadas emitiram uma nota chamando Aziz de "leviano e irresponsável". "As Forças Armadas não aceitarão qualquer ataque leviano às instituições que defendem a democracia e a liberdade do povo brasileiro", afirmaram os militares no documento.

