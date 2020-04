Fernando Brito diz que o império está doente

Aproxima-se de meio milhão o número de pessoas infectadas nos Estados Unidos pelo coronavírus e a ultrapassagem do número de mortos da Itália edit

247 - O jornalista Fernando Brito escreve que "uma tragédia sem precedente está ocorrendo na nação mais rica do mundo. O editor do Tijolaço lembra que seu presidente, Donald Trump, há pouco mais de um mês dizia que esta epidemia não matava mais que as gripes comuns.

“O Departamento de Defesa enviou uma 'equipe mortuária' militar para Nova York, tantos são os corpos que, todo dia, precisam seguir seu destino solitário, sem mesmo um adeus de sua família".

"Mesmo avançando com suas garras econômicas sobre todo o material médico disponível no mundo, suas estruturas hospitalares estão em colapso".

