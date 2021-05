Fernando Brito: Por que Guedes é tratado como ‘menos imbecil’ do que Damares e Weintraub?

A questão foi levandada pela ombudsman da Folha e a resposta é: A capacidade asnática do "Posto Ipiranga" Guedes só não é maior do que a de uma elite que o sustenta edit

Fernando Brito publica no site Tijolaço artigo demolidor sobre o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, que tem se notabilizado por manifestações de ignorância e, no entanto, é tratado como menos imbecil do que outros colegas ou ex-colegas.

Seguem trechos do seu artigo:

A ombudsman da Folha, Flávia Lima, levanta, sem ponto de interrogação, a questão de que “a cobertura que a imprensa faz de Paulo Guedes ainda é, no estilo e no tom, diferente daquela feita sobre as falas da ministra Damares Alves, ou do ex-ministro Abraham Weintraub”, que traduzi na pergunta aí do título.

E a resposta, de uma imensa obviedade, é a de que o extinto Posto Ipiranga sustenta, afinal, o “não-programa econômico” que, desde Fernando Henrique Cardoso , da direita brasileira: o “polidesmonte” do país.

Guedes é um “fundamentalista” do primarismo que ataca, por todos os lados, a única possibilidade que tem o Brasil de construir seu destino: incluir, assistir, educar, criar, transformar o que poderia ser um dos maiores mercados de consumo do planeta associado a uma capacidade de produzir e, assim, gerar trabalho e renda que sirvam de combustível a tudo o que se listou.

A história é sempre a mesma: “o Estado atrapalha”, “a iniciativa privada faz melhor”, “para que produzir se é mais barato comprar” e outros simplismos do gênero, tratados como “verdades auto-explicadas”.

A rigor, o único objetivo econômico do país não é sequer o “ajustar as contas públicas” que se apregoa tanto, mas o de responder com cortes irracionais (além de desumanos) à perda de capacidade de gerar renda pública crescente do Brasil e, continuar com o processo de alienação de patrimônio palpável (privatização do que há) e potencial (concessões do que está maduro para ser) com a desculpa (sim, sempre verdadeira na penúria) de que não há aqui capitais para o investimento necessário.

É o moto contínuo do do atraso e da pobreza, a vocação de gerente de um entreposto colonial que há séculos domina os grupos dominantes do Brasil.

(...)

A capacidade asnática de de Guedes só não é maior do que a de uma elite que o sustenta.

