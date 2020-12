Fernando Morais: 'é inacreditável o silêncio da Globo sobre o escândalo da contratação de Moro por consultoria americana'

"É inacreditável o silêncio obsequioso e cúmplice da TV Globo, da Globo News e do jornal O Globo sobre o escândalo envolvendo Sérgio Moro e a consultoria Alvarez & Marçal", afirmou o jornalista e escritor Fernando Morais. A família Marinho é inimiga do Brasil, complementou edit

247 - O jornalista e escritor Fernando Morais criticou as Organizações Globo, da família Marinho, pelo silêncio em relação a ida do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro para a consultoria Alvarez & Marçal, com sede nos Estados Unidos. A empresa administra a quebra de empreiteiras destruídas pela Operação Lava Jato, como a Odebrecht.

"É inacreditável o silêncio obsequioso e cúmplice da TV Globo, da Globo News e do jornal O Globo sobre o escândalo envolvendo Sérgio Moro e a consultoria Alvarez & Marçal (da qual o ex-juiz tornou-se sócio-diretor). Na falta de outro instrumento de denúncia, repito meu velho bordão: as Organizações Globo e a família Marinho são inimigas do Brasil e dos brasileiros e assim devem ser tratadas", escreveu Morais no Twitter.

O Tribunal de Ética da OAB-SP quer proibir o ex-juiz de atuar na empresa.

Advogado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Cristiano Zanin Martins também apontou contradições nos argumentos de Moro para trabalhar na empresa. "É um absurdo. E contradiz o histórico dele como juiz", afirmou.

O conhecimento liberta. Saiba mais