Filha de Olavo de Carvalho levanta suspeita de que pai esteja morto, mas hospital nega

Heloisa de Carvalho escreveu no Twitter que a notícia da morte estaria sendo segurada para ser divulgada no dia 7 de setembro, a fim de inflamar os atos. O Instituto do Coração em São Paulo, onde ele está internado, confirmou que seu estado clínico é estável edit

247 - Heloisa de Carvalho, filha de Olavo de Carvalho, levantou a suspeita no Twitter nesta quarta-feira (25) de que seu pai estivesse morto e que a notícia não teria sido divulgada ainda para aguardar que isso fosse feito no dia 7 de setembro, a fim de inflamar ainda mais os atos bolsonaristas.

“Não sei se é verdade, mas chegou aos meus ouvidos [que] o Olavo já faleceu e estão segurando a notícia para mais perto do dia 7/9, para soltar e inflar de bolsolavetes na rua. Já disse, não sei se é verdade”, escreveu Heloisa na rede social.

O Instituto do Coração do Hospital das Clínicas de São Paulo, no entanto, onde Olavo está internado, confirmou que o estado clínico do ideólogo bolsonarista é estável. De acordo com a nota do hospital, Olavo de Carvalho “deu entrada na unidade de emergência do InCor no final da noite de segunda-feira (9/8), com quadro de insuficiência cardíaca e renal aguda e infecção sistêmica”, informou o Metrópoles .

Ele também havia sido internado no mesmo hospital no dia 8 de julho após um “mal-estar súbito”, e recebeu alta no dia 18 daquele mês.

August 25, 2021

