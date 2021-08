Folha ataca Lula por proposta de regulação da mídia e vê "tentação autoritária"

247 – A proposta de regulação da mídia, feita pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, motivou um ácido editorial da Folha de S. Paulo, nesta terça-feira. "Em pré-campanha à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva volta a se equilibrar entre as exigências da política real e as bandeiras destinadas a mobilizar a militância petista. Enquanto viaja pelo país a restabelecer pontes com forças até outro dia tratadas como golpistas, achou tempo para retomar a cantilena da regulação da mídia", aponta o texto .

"A Constituição já estabelece com clareza o que é relevante para a atividade jornalística —garantia da livre manifestação de pensamento e do acesso à informação, tendo como contrapartidas o direito de resposta e indenizações por eventuais danos provocados", prossegue o texto. "É também desejável, como defende esta Folha, que jornais articulem alguma instância de autorregulamentação, como no setor publicitário. Para além disso, discursos tortuosos e propostas obscuras soam a tentação autoritária", finaliza o editorialista.

