Folha ataca mais uma vez o PT e diz que partido está "no fundo do poço" com Tatto

247 – A Folha de S. Paulo promoveu um duro ataque ao Partido dos Trabalhadores no editorial "PT no fundo do poço" , publicado nesta segunda-feira. "Três vezes administrado pelo PT, o município de São Paulo sempre foi fundamental para as pretensões nacionais do partido. A vitória de Marta Suplicy em 2000, por exemplo, ajudou a pavimentar a eleição presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva dois anos mais tarde. É bastante simbólica da redução da força nacional do partido, portanto, a situação melancólica em que o PT se encontra atualmente na maior cidade do país", aponta o texto.

"O principal temor agora não é nem ser excluído do segundo turno, mas ficar atrás do candidato do PSOL, partido que nasceu de uma dissidência petista, em 2005. Precipitou-se quem achava que o PT paulistano havia atingido o fundo do poço em 2016 ao ser liquidado por João Doria (PSDB)", aponta ainda o editorialista.

