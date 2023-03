Folha ataca o Brasil 247 em editorial sobre a entrevista de Lula

Apoie o 247

247 – O Brasil 247, site independente de jornalismo, que reúne alguns dos mais consagrados jornalistas profissionais do Brasil , com passagens de destaque nas maiores redações do País, foi atacado pela Folha de S. Paulo, no editorial "O pior da politicagem" , que aborda a entrevista concedida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva aos jornalistas Leonardo Attuch, Helena Chagas, Tereza Cruvinel e Luís Costa Pinto, da TV 247.

No texto, o 247 é chamado pejorativamente pela Folha de "site governista", como se fosse imprensa "chapa-branca", quando é, na verdade, um veículo de comunicação independente que defende a soberania nacional, a cultura brasileira, o desenvolvimento econômico e uma democracia plena. Valores que se distanciam dos abraçados pela Folha, que apoiou o golpe militar de 1964, o golpe de estado de 2016 e apoia a "ponte para o futuro", que trouxe miséria e subdesenvolvimento ao Brasil.

No editorial, a Folha ataca o presidente Lula por ter falado em "armação" do ex-juiz suspeito Sergio Moro, hoje senador, no caso das supostas ameaças do PCC. Para azar da Folha, no dia de hoje, o Conjur, maior site jurídico do Brasil, demonstra que Lula estava certo ao falar em armação e que o caso caiu nas mãos da juíza Gabriela Hardt, parceira de Moro, de forma antinatural. Ou seja, foi uma armação.

