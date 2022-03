Folha, que apoia a política de preços da Petrobrás, "ensina" brasileiros a economizar combustível

Apoie o 247

247 – O jornal Folha de S. Paulo, que apoiou o golpe de estado contra a ex-presidente Dilma Rousseff, que teve como objetivo central mudar a política de preços da Petrobrás e transferir a renda do petróleo para os acionistas privados da Petrobrás, publicou reportagem para "ensinar" os brasileiros a economizar combustível.

"Nem a pé dá para escapar do mega-aumento dos combustíveis anunciado pela Petrobras na última quinta (10). A alta da inflação atingirá a todos. Mas quem depende do uso constante do carro terá um desafio maior para não ter suas atividades inviabilizadas pela bomba do posto", aponta o texto.

"Especialistas afirmam, porém, que alguns cuidados na condução do veículo, a utilização correta de equipamentos do carro e manutenção periódica podem diminuir consideravelmente o desperdício. Desligar o ar-condicionado, que é a mais óbvia e também a mensurável das orientações, pode reduzir o consumo mensal em 10%, considerando o exemplo de um motorista que faz o uso contínuo do equipamento", prossegue a reportagem.

