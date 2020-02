Folha questiona: até quando Eduardo Bolsonaro abusará da paciência republicana?

247 - A Folha de S. Paulo publica editorial nesta quinta-feira em que cobra punição ao deputado Eduardo Bolsonaro por seus ataques à jornalista Patrícia Campos Melo, depois do depoimento de Hans River à CPMI das fake news. "Nada parece casual nessa opereta grotesca. O depoimento falso da testemunha, as manifestações levianas do deputado e a saraivada de impropérios disparada pelas falanges governistas compõem um método de alvejar seja a imprensa profissional, seja o próprio regime das liberdades civis que a supõe", aponta o texto.

"Esse dispositivo metódico de destruição de valores democráticos a esta altura já é bem conhecido da sociedade brasileira. O método Bolsonaro enfrenta, felizmente, sólida resistência das instituições cujo papel também é conter excessos do Poder Executivo. O que falta é a responsabilização exemplar de quem agride a Carta e reincide em atos indecorosos. Até quando Eduardo Bolsonaro abusará da paciência republicana?", questiona o jornal.