‘Foram cachorrinhos do FBI’, diz Gleisi sobre a Lava Jato

A deputada federal e presidente do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou que os procuradores da Lava Jato foram ‘cachorrinhos do FBI’. Ela ainda disse que o escândalo da operação “tem de ser investigado e punido” edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann, afirmou que a Lava Jato se comportou como “cachorrinho do FBI”. Ela disse ainda: “Como denunciou Lula, a Lava Jato foi a ferramenta dos EUA p/ atacar a Petrobras e destruir a engenharia brasileira. Foram cachorrinhos do FBI. Este escândalo tem de ser investigado e punido. Mais um motivo p/ STF anular a denúncia falsa, ilegal contra Lula”

Como denunciou Lula, a Lava Jato foi a ferramenta dos EUA p/ atacar a Petrobras e destruir a engenharia brasileira. Foram cachorrinhos do FBI. Este escândalo tem de ser investigado e punido. Mais um motivo p/ STF anular a denúncia falsa, ilegal contra Lula https://t.co/JIEWH8nTGX — Gleisi Hoffmann (@gleisi) July 2, 2020

