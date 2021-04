Frederico Trajano, presidente da Magazine Luiza, compra 25% do site Poder 360

247 - O empresário Frederico Trajano, presidente da Magazine Luíza, anunciou nesta segunda-feira (19) que comprou uma participação de 25% no site Poder360, do jornalista Fernando Rodrigues.

Segundo o jornal Valor, a aquisição é uma iniciativa pessoal do filho da empresária Luiza Helena Trajano e não está vinculada à Magazine Luiza. Segundo o veículo, o aporte de recursos, de valor não revelado, vai para o caixa da empresa e será usado na expansão do Poder360. Aquisição ocorre após a empresária Luiza Trajano negar interesse em disputar as eleições presidenciais de 2022.

Em nota, o empresário defendeu as convicções pessoais para fazer o investimento no Poder360. "Acredito no jornalismo profissional como um dos pilares da democracia e do aperfeiçoamento das instituições e tenho total afinidade com os princípios editoriais do veículo: isenção, apartidarismo, independência, qualidade e credibilidade das informações publicadas e foco no interesse público”.

Assista a vídeo publicado em novembro de 2020, em que Fred Trajano elogia o Poder 360:

