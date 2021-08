Funcionários da RedeTV! entram em greve nesta terça-feira; entenda o caso

247 - Funcionários da RedeTV! - câmeras, operadores de vídeo, produtores, editores de imagem, advogados, trabalhadores de recursos humanos, secretários, secretárias, copeiras, faxineiras, seguranças e professores de educação física - entrarão em greve a partir desta terça-feira (31) por causa da falta de aumento salarial real e dos baixos salários pagos pela empresa, segundo o site Notícias da TV.

A paralisação foi definida em assembleia realizada no Sertesp (Sindicato dos trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e Televisão no Estado de São Paulo) e conta com o apoio do SJSP (Sindicato dos Jornalistas Profissionais de São Paulo), que já começou a orientar seus filiados que trabalham na RedeTV! para que não façam dupla função.

A emissora tentou impedir a greve com uma proposta salarial, oferecendo 3,8% de aumento para todas as categorias. No entanto, a proposta foi rejeitada. Os profissionais alegam que a defasagem do salário é de 18,72%.

Segundo o Sertesp, dinheiro não é problema para a emissora: "além dos sorteios de prêmios que ajudam a manter a receita da RedeTV!, a emissora fechou contratos milionários com a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Petrobras, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, governo do estado de São Paulo e outras importantes instituições públicas. A RedeTV! também recebeu investimentos milionários do Bradesco, Itaú, Facebook, Ultrafarma, Vivo, Casas Bahia, Sky Pré-Pago, Bigtrail e Cartão de Todos. Tem ainda os merchandisings e os horários vendidos a igrejas neopentecostais".

