Funcionários dizem que TV do pastor R.R. Soares é insalubre

247 - Funcionários da RIT TV, do pastor R.R. Soares, afirmaram ao Ministério do Trabalho que as condições de trabalho na sede da emissora, no centro de São Paulo, são insalubres. As informações foram publicadas pela coluna de Ricardo Feltrin.

De acordo com os funcionários, há muita aglomeração no local, com pessoas portadoras de comorbidades. Eles disseram que as janelas ficam fechadas e não existe ar-condicionado.

O temor dos denunciantes (anônimos) é de se contaminarem pela Covid-19.

A direção da emissora negou as queixas dos trabalhadores. O diretor Kalled Adib disse que todos são obrigados a trabalhar com máscaras e que em todo o local há álcool em gel e outros produtos para limpeza.

A direção também afirmou que a RIT TV não foi autuada.

A TV é aberta e transmite a programação da Igreja Internacional da Graça.

