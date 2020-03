Gabriela Pugliesi anuncia que está com coronavírus

A profissonal Gabriela Pugliesi fitness fez um teste ontem no hospital Albert Einstein, em São Paulo, após sentir mal-estar e dores no corpo, e o resultado foi positivo edit

247 - Gabriela Pugliesi anunciou hoje que está com coronavírus. A profissonal fitness fez um teste ontem no hospital Albert Einstein, em São Paulo, após sentir mal-estar e dores no corpo, e o resultado foi positivo. “Nem passava pela minha cabeça. A informação é do Portal UOL.

Eu realmente estava crente que era de bebida, de festa e tal”, comentou a influencer, que passou o fim de semana em Itacaré, na Bahia, onde sua irmã Marcela Minelli se casou no último final de semana. Um dos convidados do casamento de Marcela teria vindo de fora do Brasil para a cerimônia, e infectado outras pessoas.

Gabriela Pugliesi condenou alguns comentários sobre a festa. “Realmente algumas pessoas do casamento tiveram resultado positiva, mas não tantas quanto falaram. Um monte de veículo começou a me ligar sem nem ter saído o resultado”. comentou.