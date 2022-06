Garota da plateia de Silvio Santos viraliza após fazer “L” e internautas apontam apoio a Lula (vídeo)

Apoie o 247

247 - Um vídeo de uma garota fazendo com os dedos o conhecido gesto do “L” durante um programa do Silvio Santos viralizou nas redes e os internautas relacionaram o gesto como um apoio ao ex-presidente Lula.

Vale lembrar que Silvio Santos é um grande simpatizante do clã Bolsonaro e seu genro, Fábio Farias, é ministro das Comunicações.

A menina na plateia fazendo L enquanto o deputado bolsonarista faz propaganda do PL Kkkkkkk pic.twitter.com/NKJy8wHTYf — vanessa (@vnssalin) June 27, 2022

