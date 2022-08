Giovanna Antonelli pede pena de morte para Guilherme de Pádua: 'Cadeira elétrica'

Por meio de um post na rede social, Giovanna e outros famosos demonstraram não concordar com o fato de o assassino estar solto edit

247 - Giovanna Antonelli se revoltou com o pedido de desculpas de Guilherme de Pádua pelo assassinato de Daniella Perez (1970-1992). Ele gravou um vídeo e enviou um recado a Gloria Perez, mãe da vítima. "Tinha que estar na cadeira elétrica", disparou a atriz, nesta quarta (3). A reportagem é do portal Notícias da TV.

Por meio de um post na rede social, Giovanna e outros famosos demonstraram não concordar com o fato de o assassino estar solto mesmo após ter cometido um crime brutal. "Não consigo nem olhar [para a cara dele]", reagiu Adriane Galisteu. Já o ator Marcelo Serrado comentou um emoji de vômito.

A revolta nas redes sociais aumentou mais ainda depois que o assassino decidiu publicar um vídeo com um pedido de desculpas a Gloria Perez no Youtube:

Talvez eu nunca tenha uma oportunidade real de pedir perdão. Por isso, Gloria Perez, eu te peço perdão por todo o sofrimento que te causei. Jamais esqueci daquele encontro na carceragem, nunca esqueci. Raul Gazolla, eu te peço perdão, nunca esqueci do dia que fui chamado na delegacia, você estava lá e se arrastou até mim, me abraçou chorando. Ali vi que era a pior pessoa do mundo.

