Gleisi questiona propaganda fascista feita pela Folha com Steve Bannon

"Homem que esteve por trás da invasão do Capitólio, elogiou os atentados de 8 de janeiro, espalha fake news contra democracias. É vergonhoso", afirmou a presidente do PT

247 - A deputada Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, criticou a Folha de S. Paulo nesta quarta-feira (29) por abrir espaço para o estrategista estadunidense da extrema-direita, Steve Bannon, propagar desinformação.

Na entrevista, Bannon, que já foi condenado por desacato ao Congresso americano na investigação do atentado ao Capitólio em 2021, elogiou os atos terroristas de 8 de janeiro em Brasília e os chamou de "guerreiros da liberdade".

Para Gleisi Hoffmann, a atitude da Folha é uma vergonha e serve aos interesses do fascismo no Brasil. "Me pergunto até agora por que a Folha deu espaço pro Steve Bannon? Homem que esteve por trás da invasão do Capitólio, elogiou os atentados de 8 de janeiro, espalha fake news contra democracias. É vergonhoso. Tá na hora de rever parâmetros do jornalismo se eles ajudam o fascismo", afirmou a presidente do PT.

Steve Bannon questiona as eleições brasileiras livremente na entrevista à Folha. "É óbvio que houve roubo no Brasil e provavelmente foi mais escandaloso do que com Trump", afirma o guru da extrema-direita global, que acredita na volta de Bolsonaro ao poder em 2024.

Ele ataca as instituições brasileiras ao afirmar que o retorno de Bolsonaro ao governo mostrará "o quanto as instituições podem ser corrompidas facilmente contra o desejo do povo".

