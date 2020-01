Glenn Greenwald diz que Vaza Jato está perto do fim

“Eu sempre disse que a Vaza Jato estava mais perto do começo do que do fim. Mas agora posso dizer que ela está mais perto do fim do que do começo”, disse o jornalista Glenn Greenwald em entrevista nesta segunda-feira (27). Neste ano, apenas uma reportagem foi publicada sobre as ilegalidades do ex-juiz Sérgio Moro, de Deltan Dallagnol e outros procuradores do MPF edit

247 - O jornalista Glenn Greenewald afirmou nesta segunda-feira, 27, que se aproximam do fim as revelações das ilegalidades da operação Lava Jato, expostas pelo The Intercept Brasil e outros veículos brasileiros e estrangeiros.

“Eu sempre disse que a Vaza Jato estava mais perto do começo do que do fim. Mas agora posso dizer que ela está mais perto do fim do que do começo”, disse Greenwald em entrevista ao canal MyNews.

Iniciada em 9 de junho de 2019, a chamada Vaza Jato expôs a manipulação do ex-juiz Sérgio Moro e de procuradores do Ministério Público Federal nas ações da Lava Jato, que direcionaram investigações e resultaram na condenação sem provas, na prisão e na retirada do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva da disputa pela presidência da República em 2018.

Ao todo foram 95 reportagens publicadas a partir das conversas de Moro e procuradores no Telegram. A reportagem mais recente foi publicada no dia 20 de janeiro pelo Intercept, em que mostra que a Lava Jato usou site O Antagonista para interferir na escolha do presidente do Banco do Brasil – e a parceria entre os dois não começou aí.