Glenn Greenwald: é bom que Elon Musk tenha admitido que deu o golpe na Bolívia

247 - O jornalista Glenn Greenwald comentou a confissão do empresário Elon Musk, CEO e fundador da Tesla , de que teria participado do golpe contra Evo Morales na Bolívia. “É bom que Elon Musk esteja admitindo isso”, postou Glenn no Twitter.

O editor do The Intercept Brasil recordou então uma entrevista feita por ele com Evo Morales na Cidade do México em dezembro do ano passado e lembrou que o próprio ex-presidente da Bolívia havia chamado sua deposição da presidência de “golpe do lítio”.

Neste sábado (25), Elon Musk respondeu a um internauta no Twitter que critica o golpe dos EUA contra a Bolívia com a seguinte frase: “Vamos dar golpe em quem quisermos, lide com isso”. A Tesla tem interesse no lítio para a produção de baterias elétricas e a Bolívia é uma das regiões mais ricas do mundo em reserva deste elemento químico.

When I interviewed Evo Morales in Mexico City last December - the month after he was forced under threats to leave Bolivia - he was very clear that he regarded what happened as what he called “a Lithium Coup.” It’s good Elon Musk is admitting this:https://t.co/DZVJHEwg4W https://t.co/FPmV0ALzqr — Glenn Greenwald (@ggreenwald) July 25, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.