Globo defende política de juros altos e manda Lula 'começar a governar'

247 – O Banco Central que mantém os juros mais altos do mundo e foi incapaz de cumprir as metas de inflação nos últimos dois anos foi defendido pelo jornal O Globo, em editorial desta terça-feira. "Em vez de atacar BC, Lula precisa começar a governar", escreveu o editorialista, que não compreendeu que a independência do Banco Central hoje atrapalha a política econômica.

"A incerteza diante da falta de regras fiscais confiáveis e os riscos de volta de um modelo econômico fracassado elevaram as expectativas inflacionárias pela oitava semana consecutiva (para 5,78%, segundo a pesquisa Focus, do BC)", escreve O Globo, sem atentar para o fato de que a maior expansão de gastos públicos no Brasil é causada justamente pela política de juros altos do Banco Central, como demonstra o professor José Luis Oreiro .

"Em vez de reclamar dos juros ou de tentar repetir o que já deu errado em gestões anteriores do PT, Lula deveria fazer avançar a agenda de crescimento prometida na campanha eleitoral", aponta o editorialista, sem considerar que uma das principais restrições ao crescimento, como ensina qualquer manual básico de economia, é uma política monetária contracionista.

