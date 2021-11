Globo demite a jornalista Isabela Assumpção após 41 anos

Apoie o 247

Metrópoles - Na última sexta-feira (26/11), a jornalista Isabela Assumpção, de 72 anos, foi demitida pela Globo. Ela atuava no Globo Repórter e já tinha 41 anos de casa. Segundo o site Notícias da TV, o alto salário recebido pela profissional motivou a dispensa.

Em uma nota publicada, ela lamentou a maneira como aconteceu o seu corte do canal. “Hoje, sexta-feira, fui demitida, depois de 41 anos de emissora. Demitida por telefone. Assim, sem mais. Foi duro, está sendo duro. Eu gostava do que fazia. Mas nesse gostar havia muito da parceria com vocês. Uns amigos antigos, outros, mais recentes. Mas pra mim a dupla que formei, com cada um de vocês, foi além da soma texto/imagem”, começou escrevendo.

Após o seu sucesso no jornalismo impresso, principalmente no jornal O Globo, Isabela recebeu o convite para atuar na TV Globo em 1980. Ela cobriu o Massacre do Carandiru, em 1992, e ganhou o prêmio Vladimir Herzog, em 1998, com a matéria Pais que Sequestram.

Isabela Assumpção não foi a única demitida da Globo por conta dos altos vencimentos. Nomes como Alberto Gaspar, Ari Peixoto, José Hamilton Ribeiro, Eduardo Faustini, Alexandre Oliveira e Linhares Júnior também foram cortados da emissora.

