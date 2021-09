Globo faz campanha pela terceira via, com debate entre Ciro, Mandetta e Alessandro Vieira

Apoie o 247

247 – A Globonews promoveu, na noite de ontem, um debate entre três candidatos da chamada "terceira via" para tentar viabilizar uma alternativa que fure a polarização colocada entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lidera as pesquisas e pode vencer em primeiro turno, e Jair Bolsonaro, que aparece em segundo lugar. A campanha da Globo, no entanto, não conseguiu empolgar o eleitorado e provocou críticas nas redes. Confira:

Globonews fazendo campanha pela "terceira via" e incentivando o antiletismo medonho. Levou Ciro Gomes, q voou para Paris, Mandetta e Alessandro Vieira, q votaram o no Bolsonaro. Mandetta até ministro foi. Depois esse pessoal não entende pq se juntar essa gente não dá 15% na urna. — Márcio Tavares ⭐ (@marciotsantos) September 27, 2021

GloboNews promovendo “debate” ao vivo. Os “debatedores” por acaso concordavam em tudo. Eram eles: Ciro Gomes, Mandetta e Alessandro Vieira. Um verdadeiro DeBATE sobre o governo.



SERIA CÔMICO SE NÃO FOSSE TRÁGICO! — Carmelo Neto (@carmelonetobr) September 27, 2021





