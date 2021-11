Globo muda seu organograma, redefine funções de poder e limita atuação de Ali Kamel

Apoie o 247

Agenda do Poder - Paulo Marinho e Jorge Nóbrega, os comandantes do sistema Globo, distribuíram hoje uma nota interna aos executivos e funcionários comunicando novas mudanças no sistema organizacional da empresa. O objetivo, eles dizem, é transformar a Globo cada vez mais num sistema de midiatech.

O comunicado informa que deixa de existir a atual posição de liderança da área de Canais Globo, ocupada por Paulo Marinho, herdeiro da organização. O novo desenho estabelece outra divisão de tarefas e de poder decisão.

O novo organograma limita a área de atuação de Ali Kamel e a direciona às chamadas “operações core”, ou de hard news, o que pode significar tevê aberta e produção jornalística que eventualmente pode ser usada pelas demais áreas, que têm, no entanto, suas próprias produções de conteúdo.

Também é possível deduzir da nota que Amauri Soares, que havia sido asfastado do comando do Jornalismo por Ali Kamel e estava havia quase uma década alijado do núcleo duro do poder, volta a esta área, para comandar o antigo setor conhecido como “TV Globo e afiliadas”.

Erick Brêtas, atual diretor de Produtos e Serviços Digitais, outro que tinha tido problemas de relacionamento profissional com Ali Kamel, passa a comandar os canais pagos de Entretenimento & Infantil, Esporte e Variedades & News, incluindo sob sua jurisdição Produtos Digitais e Canais Pagos, áreas de Negócios Internacionais, Globo Filmes e VIU Hub (social media). Em tese, ganha força.

O novo organograma é circular, para não estabelecer claramente níveis hierárquicos:





Leia a íntegra da nota interna da Globo aos seus funcionários:



“EVOLUÇÃO DA ESTRUTURA DA GLOBO



Compartilhamos com vocês as mudanças na estrutura da Globo, que passam a valer quando mudarmos a presidência executiva da empresa, em fevereiro de 2022.



Este desenho organizacional foi pensado para reforçar ainda mais a nossa estratégia. Uma estrutura alinhada à nossa jornada de transformação e que mantém o compromisso de nos tornarmos cada vez mais uma empresa mediatech, com a qualidade de nossos conteúdos fortemente apoiada pela tecnologia e voltada para o relacionamento direto com o consumidor.



Confira a nova estrutura:



– A atual posição de liderança da área de Canais Globo, ocupada por Paulo Marinho, deixa de existir.



– Erick Brêtas, atual diretor de Produtos e Serviços Digitais, passará a liderar também os canais pagos de Entretenimento & Infantil, Esporte e Variedades & News, reforçando ainda mais a integração ao digital. Também se juntam a essa nova estrutura, que passa a se chamar Produtos Digitais e Canais Pagos, as áreas de Negócios Internacionais, Globo Filmes e VIU Hub (social media).



– Amauri Soares comandará uma nova área chamada TV Globo e Afiliadas, comportando o nosso canal aberto e toda a sua rede de relacionamento, com reporte direto a Paulo Marinho.



– Pedro Garcia, diretor de Aquisição e Governança de Direitos, vai incorporar a área de Ciclo de Vida de Conteúdos à sua estrutura. Informamos também que Manuel Belmar, atual diretor de Finanças, Jurídico e Infraestrutura, passará a liderar uma pauta dedicada à Governança Ambiental, Social e Corporativa (ESG).



A partir destas mudanças, iniciaremos com as lideranças das áreas impactadas o desdobramento da estrutura ao longo do primeiro semestre de 2022. Acreditamos que, com esses novos ajustes, conseguiremos avançar com os nossos objetivos, alinhados à estratégia que definimos, buscando ser uma empresa mais ágil, mais eficiente e que segue atuando de forma cooperativa na busca por resultados.



Faremos isso juntos, com a participação de todos vocês.



Um abraço,



Jorge Nóbrega e Paulo Marinho”

