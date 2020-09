Globo não confirma Mais Você em SP e manda Ana Maria tirar notícia do ar

247 - A emissora Rede Globo não confirmou que Ana Maria Braga voltará a apresentar seu programa diretamente de São Paulo a partir de 5 de outubro, conforme a titular do Mais Você anunciou na última terça-feira (8).

Segundo informações do portal Na Telinha, Ana Maria foi obrigada a tirar do ar a notícia que publicou em seu próprio site e deletou um comentário no Twitter em que dizia que não voltaria mais a ancorar o matinal no estúdio de vidro em meio a uma floresta nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

