Globo perde direitos dos jogos da seleção brasileira para TV sem expressão

Revista Fórum - A TV Walter Abrahão, lançada em maio de 2020, adquiriu nesta segunda-feira (25) 56 jogos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, a primeira grande aquisição do canal. A informação foi confirmada pela coluna de Milton Neves, no UOL.

Com isso, os jogos da Seleção Brasileira disputados em outros países pelas Eliminatórios da Copa serão exibidos com exclusividade pela nova emissora. A TV Globo poderá exibir apenas as partidas da Seleção Brasileira realizadas no Brasil.

O nome da TV Walter Abrahão faz referência ao importante locutor esportivo Walter Abrahão, pai do proprietário do canal que possui o mesmo nome. Walter Abrahão Filho adquiriu a emissora de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho do ex-presidente Lula. Antes, o canal se chamava Play TV.

Continue lendo na Fórum.

O conhecimento liberta. Saiba mais