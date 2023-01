Google corrige notícia de que Rogério Marinho foi eleito presidente do Senado e atribui erro a algorítmos

"Rogério Marinho é eleito presidente do Senado", dizia a notícia do Google, que foi corrigida edit

Apoie o 247

ICL

247 - Uma falha nos algorítmos do Google levou a plataforma de pesquisa online a noticiar que o senador Rogério Marinho foi eleito presidente do Senado, explicou a empresa nesta terça-feira (31). O erro aconteceu um dia antes da votação para o cargo.

"Rogério Marinho é eleito presidente do Senado", dizia a notícia do Google, que aparecia quando se pesquisava o nome do senador.

"Títulos das seções notícias principais são gerados de modo contínuo por algoritmos. Neste caso, o sistema não funcionou como previsto e o título foi corrigido", afirmou o Google, em nota divulgada à coluna de Mônica Bergamo, na Folha de S. Paulo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.