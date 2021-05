Gordofobia: bailarinas dizem que foram afastadas do SBT por estarem "acima do peso"

Vitoria Carvalho e Camila Galindo tornaram público nesta quinta-feira (20) que foram afastadas do corpo de bailarinas do SBT por estarem "acima do peso" edit

247 - Vitoria Carvalho e Camila Galindo tornaram público nesta quinta-feira (20) que foram afastadas do corpo de bailarinas do SBT por estarem "acima do peso". Elas atuavam no "Programa do Ratinho". A informação é do jornalista Maurício Stycer, em sua coluna no portal UOL.

Em mensagens no Instagram, as duas relataram a situação. "Fomos afastadas por estarmos acima do peso. Imagina que isso ainda acontece em 2021. Imagina que isso acontece no meio de uma pandemia... Ser afastada do seu trabalho pela aparência", disse Camila.

Sem apontar quem as afastou, Camila afirma que ouviu a seguinte mensagem: "Não precisa vir. Melhore a sua aparência. E tente voltar. Para a gente avaliar se a sua aparência está dentro do esperado". E emendou: "É óbvio que escolhi não voltar. Onde não cabe meu corpo, não cabe a minha arte".

