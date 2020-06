Governo acabou e Bolsonaro é um cadáver, diz Reinaldo Azevedo

247 – O governo de Jair Bolsonaro chegou ao fim e deixa como único marco a "reforma da Previdência". A avaliação é do jornalista Reinaldo Azevedo, em sua coluna na Folha de S. Paulo. "Não temos mais um presidente, mas um refém do fundão do centrão. À medida que a sociedade vai saindo da clausura a que a condenou o coronavírus, cresce o preço político para manter o corpo na sala. Até a hora em que os próprios apoiadores resolvem enterrar o malcheiroso", diz ele.

"É o passado policial de Bolsonaro que põe fim a seu governo, ainda que o cadáver fique por aí. Mas o que já o impedia de governar é a sua absoluta incompreensão do que é a democracia. Sim, novas ameaças de autogolpe virão nos próximos dias. É de sua natureza", escreve ainda Reinaldo, que nega o risco de um golpe. "Bolsonaro quer que acreditemos que os generais podem botar os tanques nas ruas para unir a história das Forças Armadas à de patriotas como Fabrício Queiroz."

Inscreva-se na TV 247 e saiba mais sobre a prisão de Queiroz:

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.