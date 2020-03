Revista Fórum - O governo de Jair Bolsonaro (Sem Partido-RJ) decidiu, nesta segunda-feira (2), praticamente inviabilizar a comercialização da Tele Sena e dos carnês do Baú da Felicidade. A decisão causou estranhamento, pois ambos pertencem ao Grupo Silvio Santos, aliado de primeira hora de Bolsonaro e representam grande parte do faturamento do SBT.

A proibição valerá a partir do dia 1º de abril e afeta todas as Casas Lotéricas do Brasil, sem exceção, já que elas são controladas pela Caixa Econômica Federal. Em memorando interno, o Banco já informou o prazo para que as empresas se organizem.

