Grupo bolsonariata ataca jornalistas da BBC em Londres e polícia é acionada

247- A polícia de Londres foi acionada para ajudar os jornalistas Laís Alegretti e Giovanni Bello, da BBC Brasil em Londres, a se afastarem de um grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) na capital do Reino Unido. As informações são do portal UOL.

O mandatário está na cidade para o funeral da rainha Elizabeth 2ª. Durante cerca de 5 minutos, os repórteres foram vaiados, chamados de comunistas e xingados de "lixos". Em um momento, um manifestante diz que eles não são bem-vindos no local, uma avenida pública de grande movimentação.

Antes, o blogueiro Rodrigo Nascimento havia abordado e tentado intimidar os repórteres. "Devem ser da USP (Universidade de São Paulo), é tudo doutrinado, de esquerda", diz Rodrigo. O bolsonarista foi recebido pelo chefe do Executivo e pela primeira-dama Michelle Bolsonaro no país europeu. "Como diz Paulo Figueiredo, muito amigo nosso da Jovem Pan, o jornalismo profissional morreu. Não tem mais investigação, eles não vêm aqui para falar a verdade para nós", afirma Rodrigo.

