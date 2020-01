Haddad insinua que Bolsonaro também é nazista e que o problema não é o secretário demitido

O ex-presidenciável Fernando Haddad (PT) publicou em seu perfil no Twitter uma foto com Bolsonaro se barbeando e escreveu: "o problema definitivamente não é o secretário". Na imagem, Bolsonaro se parece com Hitler. A aparente normalização da situação, para Haddad, portanto, após a exoneração de Roberto Alvim, não se traduz em realidade edit